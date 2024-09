Botafogo x São Paulo: 'Zubeldía foi melhor que Artur Jorge', diz RMP

O colunista Renato Maurício Prado analisou no Fim de Papo - Prorrogação que Luis Zubeldía levou a melhor sobre Artur Jorge no duelo de técnicos no empate sem gols entre São Paulo e Botafogo, no Nilton Santos, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores.

'Zubeldía foi melhor que o Artur Jorge': "Eu acho que o Zubeldía foi melhor que o Artur Jorge. O Artur Jorge, que eu considero um excelente treinador, hoje caiu na teia de aranha do Zubeldía. Não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo e no segundo tempo ficou totalmente enrolado".

'Botafogo esteve arriscado até a perder': "No segundo tempo, o Zubeldía mexeu, o São Paulo melhorou e no final das contas o Botafogo esteve arriscado até perder, porque o Calleri perdeu uma oportunidade que ele normalmente não perde — cara a cara com o goleiro, ele chapou pra fora".

'Botafogo é o grande derrotado da noite', afirma RMP

O Botafogo saiu com gosto de derrota do Engenhão, avaliou RMP. "Continuo a achar o Botafogo mais time que o São Paulo e tem condição de ganhar lá no MorumBis, mas sai de casa com o chamado gosto de cabo de guarda-chuva na boca", disse ele.

'Alexander Barboza colocou Calleri no bolso', dispara RMP

RMP destacou que o zagueiro Alexander Barboza "colocou Calleri no bolso" no confronto na grande área. "O Calleri não viu a bola!"

'Lucas foi mal e não é a referência técnica do São Paulo', diz Alicia

Lucas jogou mal e não vem conseguindo ser a referência técnica que o São Paulo precisa, avaliou Alicia Klein. Para ela, o meia tem deixado a desejar, seja atuando pela direita ou mais centralizado.

