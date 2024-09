Santos engata a terceira, bate Botafogo e esquenta jogo por topo da Série B

O Santos engatou a terceira vitória consecutiva na Série B ao superar, por 1 a 0, o Botafogo-SP em jogo ocorrido em Ribeirão Preto na noite desta quinta-feira (19). Giuliano, ainda na etapa inicial, marcou o único gol do jogo após uma trapalhada da zaga adversária.

Com o resultado, a equipe de Fábio Carille foi aos 49 pontos e colou no líder Novorizontino, que tem 50, antes do duelo pelo topo da tabela. As equipes paulistas jogam na segunda (23), dentro da Vila Belmiro, pelo 1° lugar da classificação.

O Botafogo-SP, por outro lado, estacionou nos 30 pontos e segue com risco de queda. A Chapecoense, com 28, abre o Z4.

Como foi o jogo

O 1° tempo demorou para engrenar, mas teve o Santos vencedor. Depois de uma série de erros de passe, a equipe se aproveitou de uma trapalhada da zaga mandante e, com Giuliano mostrando frieza, abriu o placar antes do intervalo.

Na volta dos vestiários, o Botafogo-SP até assustou, mas viu o adversário crescer — e desperdiçar boas chances de gol. O ritmo foi caindo de vez no gramado do Santa Cruz e, sem agressividade dos mandantes, Matheus Candançan encerrou um duelo morno em Ribeirão Preto.

Gols e destaques

Lento, lento... A partida começou com muita marcação e poucas chances reais de gol. Os mandantes esboçaram alguns ataques com Victor Andrade e Alexandre Jesus, enquanto o Santos, um pouco mais agudo com lançamentos, chegou a assustar com Laquintana pela ponta.

Faltou capricho. Aos poucos, o time de Fábio Carille conseguiu tomar o controle e gerar as principais investidas. O problema é que os atletas não tomaram as melhores decisões: Wendel Silva teve chance de chutar após receber lançamento, mas tocou para o lado, e Escobar mandou um cruzamento quase que nas arquibancadas do Santa Cruz.

Wendel Silva, do Santos, em ação no duelo contra o Botafogo-SP, válido pela Série B Imagem: Thiago Calil/AGIF

Sustos (só depois dos 30 minutos). O Santos, finalmente, empolgou seu torcedor já na parte final do 1° tempo. Primeiro, Laquintana pegou rebote após rebatida e ficou no quase em finalização de fora da área, e depois Pituca forçou boa defesa de João Carlos.

Guilherme na trave, Giuliano no gol. A rede balançou, finalmente, aos 39 minutos — logo depois de Guilherme carimbar a trave. Em uma lambança de Fábio Sanches, que recebeu de João Carlos e perdeu a bola, Giuliano ficou com o domínio e não titubeou. O camisa 20 deslocou o goleiro adversário e saiu para o abraço: 1 a 0.

Giuliano comemora gol em Botafogo-SP x Santos, duelo da Série B Imagem: Thiago Calil/AGIF

Brazão atento (e com sorte) antes de ritmo cair. O 2° tempo ameaçou ser agitado com um golaço anulado de Santos e com Brazão ligado: o goleiro santista espalmou um bonito chute de Douglas Baggio, que completou uma jogada coletiva do Botafogo-SP. Logo depois, Sabit protagonizou lindo lançamento para Negueba bater para fora e... os lances de grande perigo acabaram depois de Victor Andrade ficar no quase.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0x1 SANTOS

Data e horário: 19 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 27ª rodada da Série B do Brasileirão

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Leandro Matos Feitosa

VAR: Daiane Caroline Muniz Dos Santos

Cartões amarelos: Sabit, Fábio Sanches, Victor Andrade (BSP); Rodrigo Ferreira, Pituca (SAN)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Giuliano (SAN), aos 39 min do 1° tempo

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Raphael Rodrigues, Fábio Sanches e Schappo; Emerson Ramon (Ronald Camarão), Sabit, João Costa (Gustavo Bochecha) e Patrick Brey (Jean Victor); Douglas Baggio, Victor Andrade e Alexandre Jesus. Técnico: Paulo Gomes

SANTOS: Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Pituca (Rincón) e Giuliano (Willian); Laquintana (Pedrinho), Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille