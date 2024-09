Bia Haddad vence estreia em Seul e já está nas quartas

A número 1 do Brasil e #17 do mundo, Beatriz Haddad Maia, estreou nesta quinta-feira no WTA 500 de Seul e já avançou para as quartas de final. A paulista de 28 anos fez 6/3 e 6/4 em cima da australiana Ajla Tomljanovic (#122).

O duelo desta quinta foi o primeiro de Bia desde a sua participação no US Open, onde avançou até as quartas e obteve o melhor resultado de sua temporada em um torneio do Grand Slam. Em Nova York, ela superou, em sequência, Elina Avanesyan (#51 do mundo naquela semana), Sara Sorribes Tormo (#115), Ana Kalinskaya (#15) e Caroline Wozniacki (#71) até ser superada pela tcheca Karolina Muchova (#52).

Cabeça de chave número 3 do torneio sul-coreano, a brasileira teve o direito de estrear já na segunda rodada, ou seja, nas oitavas. Bia também deu sorte na chave. Em vez de enfrentar a perigosa Ekaterina Alexandrova (#31), que era favorita para estar nas quartas, a brasileira vai jogar contra a russa Polina Kudermetova (#163), que disputou o qualifying e só conseguiu um lugar na chave principal como lucky loser (tenista que perdeu na última rodada do qualifying, mas contou com uma desistência para avançar).

As principal cabeça de chave em Seul é a russa Daria Kasatkina (#13), que estreia no torneio ainda nesta quinta-feira.