Benfica sofre no fim, mas vence Estrela Vermelha em estreia na Liga dos Campeões

Nesta quinta-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, o Benfica visitou o Estrela Vermelha e venceu por 2 a 0. A partida, que aconteceu no Estádio Rajko Miti?, na Sérvia, contou com gols de Akturkoglu e Kokçu para os portugueses, enquanto Milson deixou o dos sérvios.

Agora, diante dos três pontos somados na estreia da fase de liga, o Benfica assumiu a décima posição da tabela. Do outro lado, o Estrela Vermelha, sem nenhum ponto, ficou no 29º lugar. Este foi o primeiro dos oito jogos que as equipes irão fazer nesta fase da competição.

O Benfica volta aos gramados na próxima segunda-feira (23) para enfrentar o Boavista, fora de casa, às 16h15 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Portiguês. Pela Liga dos Campeões, a equipe portuguesa volta atuar apenas no dia 2 de outubro, uma quarta-feira, quando encara o Atlético de Madrid, às 16h, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O Estrela Vermelha, por sua vez, na próxima segunda-feira, duela contra o Partizan Belgrade, fora de casa, às 14h, pela nona rodada do Campeonato Sérvio. O time volta suas atenções para a competição internacional apenas no dia 1ª de outubro, terça-feira, para jogar diante da Inter de Milão, às 16h, no Giuseppe Meazza, em Milão.

O Benfica inaugurou o marcador aos 9 minutos do primeiro tempo. Em jogada pela direita do campo de ataque, a bola foi cruzada para área e Kerem Akturkoglu apareceu nas costas da defesa adversária para tocar para o fundo das redes.

Os visitantes aumentaram a vantagem na Sérvia aos 29 minutos. Kokçu cobrou uma falta direto para o gol, no canto esquerdo, onde estava o goleiro Glazer, que foi surpreendido e não conseguiu reagir para fazer a defesa.

Aos 41 minutos da etapa final, os mandantes ensaiaram uma reação. Com assistência de Ndiaye, Felicio Milson descontou para o Estrela Vermelha. Diante disso, a equipe se ançou ao ataque nos minutos finais, entretanto não conseguiu encontrar o gol de empate.

Bayer Leverkusen atropela Feyenoord na Holanda

No mesmo horário, o Bayer Leverkusen visitou e goleou o Feyenoord por 4 a 0, no Estádio De Kuip, na Holanda. Os gols da equipe alemão foram anotados por Wirtz (2), Grimaldo e Timon Wellenreuther (contra).

Com o resultado, o Bayer Leverkusen assumiu a terceira colocação e o Feyenoord ficou com o penúltimo lugar, na 35ª posição.