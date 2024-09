Atletismo Brasil terá dois representantes no Sul-Americano de Maratona

O Campeonato Sul-Americano de Maratona será neste domingo, em Buenos Aires, Argentina, com a presença de dois fundistas brasileiros: Mirela Saturnino de Andrade (APA - Petrolina-PE) e Paulo Roberto de Almeida Paula (ACORP/CG-MS). O treinador do Atletismo Brasil é Luís Fernando Almeida Paula.

O Campeonato se insere na disputa da tradicional Maratona Internacional de Buenos Aires, que completa 40 anos. A prova de 42 km e 195 m terá largada, às 7 (de Brasília), e chegada na avenida Figueroa Alcorta e Dorrego e é conhecida como uma das mais rápidas da América do Sul - tem percurso plano e recebeu selo bronze da World Athletics no circuito mundial.

Mirela Saturnino de Andrade, 33 anos, que treina com Marciano Pereira Barros, tem como melhor marca 2:35:44, da Maratona de Sevilha (ESP), feita neste ano. Marciano observou que Mirela vem se preparando para a prova desde o fim de 2023 e participou de duas maratonas no primeiro semestre de 2024. "Uma medalha no Sul-Americano seria a coroação de um ano muito positivo para ela", disse o treinador.

Mirela tem duas medalhas de ouro no Campeonato Sul-Americano de Maratona, em Assunção, no Paraguai (2022), com 2:39:57, e em Temuco, no Chile (2017), com 2:44:43.

"Pela experiência que eu tenho, o que me leva a começar e a terminar uma maratona é Deus, que me capacita a concluir a prova pelo que faço todos os dias: treino e acredito que meu corpo tenha capacidade de ir muito além", disse Mirela. "Espero excelente resultado. Deus me capacita mental, espiritual e fisicamente e também pela disciplina e o trabalho com a alimentação, que influenciam."

Paulo Roberto, de 45 anos, tem história nas provas de fundo na América do Sul, com a presença em quatro Mundiais e três edições de Jogos Olímpicos. Sua melhor marca pessoal é 2:09:51, há dois anos, da Maratona de Sevilha (ESP). Nesta temporada venceu a Maratona de Porto Alegre, com 2:13:11, em abril. Sua melhor participação olímpica foi em Londres-2012 (8°, 2:12:17) e no Mundial de Moscou-2017 (7°, 2:11:40). Paulo treina com seu irmão gêmeo Luís Fernando Almeida Paula, que segue para a Argentina com o grupo.

Luís Fernando observou que após o Mundial de Budapeste (Hungria), em 2023, Paulo Roberto não correu maratonas e vem de Portugal para a Argentina - terá de encarar o desgaste da viagem. "Mas é uma prova que ele gosta de correr e também gosta de desafios. Com a experiência que tem pode fazer uma grande corrida. O Paulo está feliz com a convocação. Sua carreira passa por um momento de transição para a ultramaratona (100 km) e essa corrida já é um preparo", comentou Luís Fernando.

"São dois atletas que podem fazer corridas táticas e voltadas para o campeonato, tanto o Paulo quanto a Mirela", acrescentou o treinador.