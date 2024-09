Ana Sátila retoma treinos após férias e já mira Los Angeles 2028: "Não queria perder tempo"

A brasileira Ana Sátila retornou aos treinos nesta quinta-feira após seu período de férias, que sucedeu a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nos quais terminou na quarta posição. Este é o início da preparação antecipada da atleta de canoagem slalom para os Jogos de Los Angeles 2028.

"Eu sei que fiz o trabalho que um medalhista olímpico fez, mas um detalhe tirou a medalha. É esse detalhe que quero acertar para o próximo ciclo. Por isso, cortei as férias pela metade, para voltar o quanto antes e conseguir me preparar mais. Isso me fortaleceu, sobretudo mentalmente. Sei que fui muito resiliente durante a competição. Passa muito rápido e eu não queria perder tempo", explicou a canoísta.

Ana Sátila ganhou muita atenção e carinho dos torcedores brasileiros durante os Jogos Olímpicos pela desgastante rotina das várias provas que disputou.

"As pessoas chegam e falam que me viram na TV, falam: 'Eu satilei muito essa semana, vou satilar muito no trabalho'. Gente, satilar! No final, foi uma homenagem, uma forma de colocar no verbo uma questão de trabalhar muito, terminar exausto, que foi o que aconteceu comigo", afirmou.

"Eu não imaginava receber o carinho das pessoas da forma que foi. Foram tantas mensagens, de apoio, de carinho, de amor. Isso muda tudo. Saber que as pessoas me assistiram e, agora, levam os filhos para o esporte, seja qualquer for, é incrível", completou.

Apesar da retomada antecipada dos trabalhos, Ana Sátila ainda não tem data para voltar a competir. Ela foi diagnosticada com uma lesão crônica em um dos ombros e tem realizado tratamento intensivo com os profissionais do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).