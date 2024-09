Vojvoda analisa derrota do Fortaleza para Corinthians: "Jogamos mal"

Nesta terça-feira, o Fortaleza perdeu para o Corinthians, por 2 a 0, na Arena Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. Após o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a partida em coletiva de imprensa e admitiu um desempenho abaixo do esperado.

"Fizemos uma partida que não estava planejada. Fizemos um primeiro tempo normal. Mas acho que nosso adversário superou a gente no segundo e conseguiu uma vitória merecida. Jogamos mal. Mas é trabalhar, estar juntos. Estamos em um momento de oscilação de funcionamento e de resultados", disse.

Além disso, Vojvoda revelou de que forma a equipe pode retornar ao bom momento.

"Esses momentos já aconteceram em outras oportunidades aqui no Fortaleza. É trabalhar, confiar. Confio nos jogadores, mas temos que corrigir erros. Mas também tenho que olhar para dentro, solucionar o que temos que solucionar. Estamos juntos, trabalhar e sair rapidamente dessa situação", afirmou.

Com a vitória, o Corinthians joga apenas pelo empate na volta para garantir classificação para a semifinal do torneio continental. Um triunfo do Fortaleza por dois gols de diferença levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

O jogo de volta das quartas da Sul-Americana está marcado para a próxima terça-feira, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). Quem passar de fase encara o vencedor do confronto entre Athletico-PR e Racing, da Argentina.