Seleção Brasileira vai treinar no CT do Corinthians na próxima data Fifa; veja programação

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou que a Seleção Brasileira vai treinar no centro de treinamento do Corinthians durante a próxima data Fifa. O Brasil vai encarar Chile e Peru no mês de outubro, em jogos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Os atletas vão se preparar no CT Joaquim Grava do dia 7 de outubro (segunda-feira) até o dia 9 (quarta-feira). Logo em seguida, a delegação do Brasil viajará para Santiago, local do jogo contra o Chile no dia 10 (quinta-feira). A partida será às 21 horas (de Brasília).

Os jogadores da Seleção deixarão Santiago no dia 11 (sexta-feira) rumo a Brasília, palco da partida contra o Peru. O jogo será disputado no dia 15 (terça-feira), no estádio Mané Garrincha, ás 21h45.

A CBF alega que a Seleção não vai treinar na Granja Comary antes da partida contra o Chile por conta do curto tempo de preparação, já que o jogo será disputado em uma quinta-feira, e não na sexta, como ocorre habitualmente. "Para encurtar os deslocamentos, a delegação ficará concentrada e treinará em Guarulhos, próximo do aeroporto internacional de São Paulo", escreveu a entidade que comanda o futebol brasileiro em nota oficial.

A Seleção Brasileira se encontra na 5ª colocação das Eliminatórias, com três vitórias, um empate e quatro derrotas. Na última data Fifa, a equipe comandada por Dorival Júnior venceu o Equador por 1 a 0, mas também perdeu para o Paraguai pelo mesmo placar.

A CBF informou que Dorival vai anunciar os 23 convocados para os jogos contra Chile e Peru no dia 23 de setembro (segunda-feira) em entrevista coletiva.