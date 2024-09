Ramón se empolga com Corinthians reserva: 'Queremos competir por tudo'

O técnico Ramón Díaz se empolgou com a vitória do time reserva do Corinthians por 2 a 0 sobre o Fortaleza.

Ramón ficou muito feliz com o desempenho do time e confia na briga por títulos da Sula e Copa do Brasil mesmo com a luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

A confiança passa pela chegada de reforços e poucos jogadores no departamento médico.

Os jogadores fizeram tudo que pedimos taticamente contra um time muito bom, de um grande treinador. A equipe respondeu de maneira incrível. Mostramos ao público que podemos, taticamente, no espírito, no resultado, vencer

Queremos competir por tudo, mesmo com situação complicada no Brasileirão. Vamos sair dessa. E sair dessa jogando, com atitude, com contundência. Tivemos muitas situações. Estamos felizes Ramón Díaz

Equipe reserva

"Temos um grande plantel e, agora que entramos nas retas finais nas copas e Brasileirão, temos uma responsabilidade enorme sobre quem vai jogar. Plantel está respondendo bem."

Quando joga Depay?

"Memphis está bem. Na parte física, vai entendendo a situação do Corinthians, e seguramente vamos precisar e vai dar resultado."

Confiança

"Temos um plantel bárbaro e que com essa intensidade vai conseguir os resultados".

Disputa pela titularidade

"Sim, primeiro teremos um grande plantel. Agora mais para a parte final da Sul-Americana e Copa do Brasil e Brasileirão, terá uma competição enorme sobre quem vai jogar. Temos um elenco de alto nível e que está respondendo bem, estamos colocando todos fisicamente bem. Memphis estamos colocando bem, cuidando do físico, entendendo as situações, primeiro a situação de Corinthians e seguramente vamos precisar e vai dar resultado. Há uma competição enorme, temos que seguir conseguindo os resultados".

Mudança de postura

"Parece que depois de Botafogo estávamos todos nervosos, pois como jogou a equipe, a intensidade, isso não era Corinthians. Corinthians é o que teve hoje, sendo protagonista, tendo atitude, sendo um clube grande. Não temos que deixar de perder a intensidade que temos, ser protagonista, é um clube que me encana, um time grande. Temos que ser protagonistas em todos o que joguemos, tomara que a gente possa se salvar rapidamente e depois lutar nesta reta final das competições".

Breno Bidon

"Vou dizer algo a respeito de jogar com três e de terceiro volante. A obrigação com dois é mais de contenção, e hoje que creio mostrou a qualidade que tem no jogo. Isso deu claridade na metade de campo para chegar com a contundência que teve. Fez uma grande partida".

André Ramalho

"Considerei que Félix e Cacá vinham sem jogar, uma semana sem jogar e estavam em boas condições físicas. Responderam bem e de grande nível na parte defensiva, fizeram bem as coberturas. André podia jogar, mas acreditava que a equipe estava bem e decidi mantê-los até o final".