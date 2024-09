PSG x Girona: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Champions

Do UOL, em São Paulo

PSG e Girona se enfrentam às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (18), no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada da Liga dos Campeões 2024/25.

A partida será transmitida ao vivo pelo streaming Max. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Assista a todos os jogos da Champions League na Max por apenas R$ 34,90/mês e tenha acesso ao catálogo completo. Experimente agora.

É a estreia da Champions no novo formato. O principal torneio europeu agora tem "cara de liga" e conta com mais times e jogos na primeira fase, que conta com oito jogos para cada clube.

O PSG segue em busca de seu primeiro título da competição, agora sem Mbappé. O astro francês se juntou ao Real Madrid e deixou o time parisiense sem uma grande estrela pela primeira vez nos últimos anos. Neymar e Messi já haviam deixado a equipe na temporada anterior.

Os times voltarão a campo para a segunda rodada no início de outubro. O PSG vai visitar o Arsenal na segunda rodada no dia 1º, enquanto o Girona receberá o Feyenoord.

PSG x Girona -- 1ª rodada da Champions

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

Data e horário: 18 de setembro de 2024, às 16h

Transmissão: Max