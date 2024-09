Professor de futebol é preso por suspeita de abusar de alunos no MT

Do UOL, em São Paulo

Um professor de uma escola de futebol de Cuiabá (MT) foi preso na madrugada desta quarta-feira (18) após denúncias de abuso sexual de alunos.

O que aconteceu

O homem foi preso preventivamente quando retornava de uma viagem que fazia com um dos atletas da escolinha. Ele voltava de Aracaju (SE) e foi detido no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, por policiais da Deddica (Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente).

A Polícia Civil de Mato Grosso entende que ele aproveitava a função para abusar sexualmente dos menores de idade. Além da prisão preventiva, foi determinada quebra do sigilo telefônico e a busca e apreensão do celular do acusado. Ele foi conduzido para interrogatório e posterior encaminhamento para audiência de custódia.

As investigações iniciaram após denúncias de familiares de alunos. Parentes relataram que o professor levava os adolescentes para torneios e campeonatos fora da cidade sem a companhia de responsáveis.

Três supostas vítimas foram identificadas até o momento. O delegado Vitor Chab estima que mais alunos que tenham sofrido abusos se manifestarão após a prisão do suspeito.