Michael Jordan encaminha venda de mansão após 12 anos e 'desconto' de 50%

Astro do basquete, Michael Jordan está muito próximo de enfim vender sua mansão em Chicago. A espera já dura 12 anos e teve o preço reduzido pela metade.

O que aconteceu

Jordan achou um comprador para sua mansão de 5,2 mil m² localizada no subúrbio de Chicago. A propriedade data de 1995 e tem área construída de 3 mil m² — lote de sete acres.

O imóvel está à venda pelo ex-jogador há 12 anos. O negócio, no entanto, ainda não está oficializado. No site da imobiliária, a mansão consta como "contingente", indicando que Jordan aceitou uma proposta e que as tratativas estão em trâmite.

Vista aérea da mansão de Michael Jordan em Chicago Imagem: Reprodução/YouTube/Concierge Auctions

O preço foi reduzido quase que em 50% ao longo do tempo. Em 2012, a mansão foi listada por US$ 29 milhões (R$ 159,5 milhões na cotação atual), mas o valor foi sofrendo consecutivas baixas. Em um ano, havia diminuído em US$ 8 milhões. A quantia atual era de US$ 14,855 milhões (R$ 81,7 milhões).

A mansão tem dois andares, uma quadra de basquete personalizada e portão com o número icônico de Jordan, o 23. A propriedade ainda conta com nove quartos, 19 banheiros, quadra de tênis, piscina e 14 vagas de garagem.

Quadra de basquete da mansão de Michael Jordan em Chicago Imagem: Reprodução/Realtor

O imóvel passou por uma grande reforma em 2009. A construção é de estuque e mármore e tem imposto anual de cerca de R$ 800 mil.