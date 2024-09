David Luiz vê Vini Jr com chance de levar Bola de Ouro e se declara ao Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

David Luiz completou recentemente três anos de Flamengo e não esconde a identificação que criou com o clube nesse período. Após 14 anos na Europa, ele define o período atual como um dos melhores da carreira. Em entrevista ao podcast Copa City Studio, o defensor falou sobre a relação com os torcedores e afirmou que Vini Jr, cria do rubro-negro, pode levar a Bola de Ouro.

O que aconteceu

David tem 123 jogos, três gols e duas assistências desde 2021. "É uma das páginas mais belas da minha carreira depois de muitos anos na Europa ter a oportunidade de voltar para o Brasil e jogar no Flamengo", disse.

O Flamengo não seria grande se não tivesse a Nação, os torcedores, esse amor, se o estádio não estivesse cheio todos os jogos e em qualquer lugar que a gente vá. É uma torcida que ama de verdade, está vivendo de forma plena, entregue. Quando se vive qualquer coisa na sua vida de verdade, com esse sentimento puro, você sente. Toda essa atmosfera que envolve o Flamengo, é sentida. O Flamengo me move, me traz todo o dia, ao despertar, a vontade de lutar. Existe pressão, emoção, tristeza, mas é o que nos move. Fazer parte disso é sinal de que você está vivo, é sinal que o Flamengo te faz viver de uma maneira diferente. David Luiz ao podcast Copa City Studio

Cria do Ninho do Urubu, Vini Jr é um dos concorrentes à Bola de Ouro. David Luiz acredita que o jovem pode levar o prêmio. Os vencedores serão revelados em cerimônia no dia 28 de outubro.

[Pode ganhar] sem dúvida nenhuma, ele já provou isso. O ano passado talvez foi a melhor temporada dele. Está brigando com todos os outros grandes talentos que agora estão reinando no futebol.

David foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, além do Carioca em 2024, mas sofreu um duro golpe na derrota para o Palmeiras em 2021. "Em 2021 perdemos a Libertadores e para mim foi um golpe muito grande. Pensei que seria a primeira vez na minha carreira que ganharia um título de maneira mais "fácil" porque já chegaria na cereja do bolo, cheguei já na semifinal. Mas, como na minha vida nada é fácil, perdemos. Em 2022 conseguimos fazer uma virada de chave no meio da temporada tremenda. Não importa como começa, sim como termina. Flamengo merecia estar vivendo essa era de títulos e colocando o clube onde merece."

Aos 37 anos, David Luiz é o mais velho no atual elenco do Flamengo, mas ainda não pensa em parar. Ele tem contrato até o final deste ano e aguarda a vontade do Fla sobre renovar. "Quero jogar enquanto eu amar futebol. Jogo por amor, isso que me move. Trabalho para estar apto a jogar, mas enquanto existir amor vai existir a disciplina e responsabilidade."

