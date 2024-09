Corinthians deixa de receber prêmio de R$ 9 milhões por dívida com empresário

O Corinthians deixou de receber cerca de R$ 9,45 milhões em premiação pela disputa da semifinal da Copa do Brasil. Isso porque a Justiça de São Paulo determinou que a CBF depositasse em juízo esse valor a uma conta judicial, devido a uma das dívidas que o clube tem com o empresário André Cury.

A CBF depositou o valor ao Corinthians na manhã da última segunda-feira, o que gerou estranheza no clube, já que o pagamento de premiações normalmente ocorre pouco antes dos jogos. Como o Timão deve encarar o Flamengo pela ida da semifinal na semana do dia 2 de outubro, o depósito estava previsto para ocorrer no final deste mês.

Assim que o pagamento foi feito pela entidade que organiza o futebol brasileiro, o valor de quase R$ 10 milhões foi resgatado pelos advogados do agente de jogadores.

O mesmo ocorreu com a premiação do Corinthians pela disputa das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube deixou de receber cerca de R$ 3 milhões, também por conta da pendência com Cury.

O empresário André Cury move alguns processos contra o Corinthians. As dívidas atingem o período das gestões de Andrés Sanchez (a última) e Duilio Monteiro Alves.

Mesmo com os bloqueios financeiros, André Cury segue fazendo negócios com o Corinthians. O empresário intermediou, por exemplo, a contratação do volante Charles na última janela de transferências.