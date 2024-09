Confira destaques e curiosidades dos jogos desta terça pela Liga dos Campeões

O segundo dia de jogos da fase de liga da Liga dos Campeões acontece nesta quarta-feira. A bola vai rolar a partir das 13h45 (de Brasília), quando o Sparta Praga, da República Tcheca, recebe o RB Salzburg, da Áustria, na Generali Arena. Confira os destaques do dia.

Bologna x Shaktar Donetsk

Também às 13h45, o Bologna, da Itália, recebe o Shaktar Donetsk, da Turquia, no Estádio Renato Dall'Ara. A equipe italiana faz sua primeira participação na Liga dos Campeões desde a temporada 1964/1965. Na ocasião, o Bologna foi eliminado na fase preliminar pelo Anderlecht, da Bélgica. Depois de uma vitória para cada (2 a 2 no agregado) e empate no jogo desempate, a decisão para avançar de fase foi no cara ou coroa.

Manchester City x Inter de Milão

O Manchester City recebe a Inter de Milão, às 16 horas, no Etihad Stadium. A partida é uma reedição da final de 2023, quando o meia Rodri marcou o único gol da partida e garantiu o título inédito para os ingleses, em Istambul. Além disso, a equipe de Pep Guardiola tem 31 jogos de invencibilidade dentro de casa pela competição.

PSG x Girona

Ainda às 16 horas, o PSG encara o Girona, no Parque dos Príncipes. A equipe espanhola faz sua estreia na Liga dos Campeões, por conta da campanha histórica na última edição do Campeonato Espanhol, terminando na 3ª posição. Por outro lado, o Paris Saint-Germain vem de uma sequência de 50 jogos marcando pelo menos um gol na fase de grupos. A última vez que passou em branco foi no dia 5 de novembro de 2015, quando perdeu para o Real Madrid, por 1 a 0.

Por fim, o Club Brugge, da Bélgica, enfrenta o Borussia Dortmund, no Jan Breydel Stadium. E o Celtic, da Escócia, recebe o Slovan Bratislava, da Eslováquia, no Celtic Park. As duas partidas acontecem às 16 horas.