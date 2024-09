Veiga faz seu 50° gol no Allianz Parque e se isola como artilheiro do estádio

No último domingo, o Palmeiras goleou o Criciúma, por 5 a 0, em duelo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Raphael Veiga foi autor do último gol e, com isso, chegou a seu 50° no local, tornando-se o sétimo atleta com mais gols na casa palmeirense, ao lado do ex-ponta Lara.

O camisa 23 começou no banco de reservas e foi acionado por Abel Ferreira aos 26 minutos. Sete minutos depois de entrar em campo, cobrou uma falta direto direto na rede de Gustavo, o Criciúma. Os outros gols foram marcados por Flaco López, Felipe Anderson e Estêvão, além de um contra de Tobias Figueiredo.

Com 50 gols, Raphael Veiga é o maior goleador do Allianz Parque de forma isolada. Dudu, com 40, e Rony, com 37, aparecem logo atrás. Contabilizando os gols na casa do Verdão ao longo da história - Palestra Itália e Allianz Parque -, Veiga é o sétimo colocado, ao lado de Lara. Nessa lista, o ex-atacante Heitor, com 180, lidera com sobra.

Raphael Veiga chegou em 2017, vindo do Coritiba, mas, sem conseguir se firmar logo de cara foi emprestado ao Athletico-PR em 2018. No ano seguinte, retornou ao clube, adaptou-se e finalmente conseguiu construir sua história no clube, sendo uma das peças fundamentais nas últimas temporadas. Nesse ano, porém, o meia viu a concorrência no setor aumentar.

Mauricio, por exemplo, chegou em julho e ganhou a vaga no meio-campo, ao que parece, já que nos últimos três compromissos Abel Ferreira começou o jogo com Veiga no banco de reservas. Nesta temporada, Veiga disputou 46 jogos, marcou 12 gols e deu sete assistências.

Tentando recuperar espaço, Raphael Veiga se prepara junto do elenco para enfrentar o Vasco em duelo que acontece no domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília (DF).