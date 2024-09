Bremer exalta desempenho da Juventus na estreia da Champions League

A Juventus estreou na Liga dos Campeões da Europa com o pé direito. A vitória sobre o PSV no Allianz Stadium, em Turim, deixou uma boa impressão do time italiano, que também apresenta um começo positivo no Campeonato Italiano - soma 8 pontos em 4 rodadas e briga pela ponta da classificação. O zagueiro brasileiro Bremer destaca a boa fase do time.

"Muito importante começar a Champions com uma vitória, principalmente diante de um adversário bem qualificado e que é o atual campeão holandês. Sabíamos que seria uma partida complicada e que precisaríamos tentar abrir vantagem no primeiro tempo. Fomos em busca da vitória de maneira bem organizada e todo mundo está de parabéns. Pena que sofremos o gol no finalzinho, mas está ótimo", disse.

A defesa tem sido um ponto alto da Juventus na temporada 2024/25 - sem sofrer gols nas quatro rodadas do Campeonato Italiano. "O começo da temporada está sendo positivo pra nós. Estamos iniciando o trabalho com o professor Thiago Motta e tentando absorver de forma rápida o que ele e a comissão técnica passam pra nós. Nosso time está atuando de forma bem compacta e organizada. Temos que nos manter focados e continuar trabalhando com muita seriedade", finalizou.

Após o triunfo diante do PSV, a Juve volta a campo no sábado, para encarar o Napoli, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Com oito pontos em quatro jogos, a equipe ocupa a quarta posição, atrás da Inter (8), Napoli (9) e Udinese (10).