Atlanta United x Inter Miami: confira onde assistir e informações do jogo pela MLS

Na noite desta quarta-feira, a MLS ganhará sequência. Pela 29ª rodada da Conferência Leste, o Inter Miami de Lionel Messi visita o Atlanta United, às 20h30 (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium.

Onde assistir: O jogo terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Apple TV+.

Campanhas na MLS

Atlanta United: O Atlanta United figura na décima colocação da Conferência Leste, com 31 pontos, e está fora da zona de classificação para a próxima fase. Até aqui, foram oito vitórias, sete empates e 13 derrotas.

Inter Miami: Já o Inter Miami de Messi e Suárez é o atual líder da conferência, com 62 pontos - o dobro do Atlanta United. Até o momento, a equipe soma 19 vitórias, com cinco empates e apenas quatro derrotas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Inter Miami CF (@intermiamicf)

Prováveis escalações

Atlanta United: Guzan; Lennon, Gregersen, Williams e Pedro Amador; Slisz e Fortune; Saba Lobzhanidze, Miranchuk e Xande Silva; Ríos.



Técnico:

Inter Miami: Callender; Weigandt, Avilés, Martínez e Jordi Alba; Busquets, Gressel e Redondo; Messi, Suárez e Diego Gómez.



Técnico: Gerardo Martino

Arbitragem

Ainda não divulgada.