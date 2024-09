Análise: Corinthians é dominante contra o Fortaleza e tem melhor atuação sob o comando de Ramón

Por Iúri Medeiros

O Corinthians teve atuação dominante contra o Fortaleza na noite de terça-feira e encaminhou a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. Além do excelente resultado, não é exagero nenhum afirmar que a equipe teve sua melhor atuação sob o comando do técnico Ramón Díaz.

O treinador argentino optou por levar a campo o time no 4-3-1-2, esquema que vem fazendo parte do repertório do comandante. Ryan, Charles e Breno Bidon formaram uma trinca de volantes, enquanto Igor Coronado se comportou como o "10", atrás de Yuri Alberto e Talles Magno. Na defesa, linha de quatro formada por Fagner, Cacá, Félix Torres e Hugo.

O time entrou em campo disposto a ser protagonista, como Ramón Díaz disse em entrevista coletiva. Mesmo poupando alguns titulares e atuando fora de casa, o Corinthians teve o controle da posse de bola em grande parte do tempo, sabendo manipular a marcação adversária.

O lado esquerdo foi muito importante, com Breno Bidon, Igor Coronado e Talles Magno estabelecendo conexões pelo setor. Bidon e Coronado foram os maestros da equipe, garantindo com que o conjunto avançasse no campo seja com passes progressivos ou conduções no momento ofensivo.

Na primeira etapa, o time foi coroado com o golaço de Igor Coronado de fora da área. O camisa 77 não ia às redes há cerca de três meses e após a partida disse que quer mais minutos para ajudar a equipe.

Na reta final de jogo, foi a vez de Yuri Alberto marcar com a perna esquerda após jogada de Matheuzinho pela direita. O camisa 9 não teve grande atuação, mas foi premiado pela sua insistência.

A defesa deu alguns sustos ao longo do jogo, mas no geral se comportou bem. Fagner teve início de jogo preocupante, perdendo duelos para o Breno Lopes, mas se recuperou ao longo da partida. Félix Torres e especialmente Cacá tiveram boas intervenções para afastar qualquer tipo de perigo.

Lógico, o campeonato do Corinthians é o Brasileirão. A final é no sábado, contra o Atlético-GO. Mas o resultado e principalmente a atuação diante de um forte Fortaleza empolgam pensando no decorrer da temporada do Timão, que ainda nem contou com Memphis Depay.

Méritos para Ramón Díaz e seus comandados.