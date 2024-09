Fortaleza x Corinthians: onde assistir e horário do jogo da Sul-Americana

Do UOL, em Santos (SP)

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Sul-Americana, no Castelão.

Jogo será transmitido por SBT, ESPN e Disney Plus. O Placar UOL acompanha os lances do duelo em tempo real.

As equipes mudam a chave para a Sul-Americana enquanto vivem situações completamente opostas no Brasileirão. Os técnicos Vojvoda e Ramón Díaz devem rodar o elenco.

O Fortaleza é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, enquanto o Corinthians está na zona de rebaixamento: 18º lugar, com 25 pontos.

Fortaleza x Corinthians -- quartas de final da Sul-Americana

Data e hora: 17 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Castelão

Onde assistir: SBT, ESPN e Disney Plus