Com goleada sobre o Criciúma, Palmeiras alcança sua maior série invicta da atual edição da Série A

No último domingo, o Palmeiras deu mais um show diante de sua torcida. Inspirado, o Verdão atropelou o Criciúma e venceu por 5 a 0, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López, Felipe Anderson, Tobias Figueiredo (contra), Estêvão e Veiga foram os artilheiros da tarde.

O resultado foi importantíssimo por dois motivos. Com o triunfo, os comandados de Abel Ferreira ultrapassaram o Fortaleza, chegaram aos 50 pontos e assumiram a vice-liderança da Série A. O time palestrino fica atrás apenas do Botafogo, líder com 53 pontos.

Além disso, o Palmeiras ainda conseguiu alcançar sua maior série invicta da atual edição do Brasileirão. Tal feito, somado ao bom desempenho recente, aumentou as esperanças da torcida alviverde para a conquista do tricampeonato nacional.

O bom resultado sobre o Criciúma no último domingo fez com que o Palestra Itália chegasse ao sexto jogo consecutivo sem saber o que é perder. Neste recorte, foram dois empates e quatro vitórias seguidas, incluindo duas grandes goleadas.

A série invicta do Verdão foi iniciada no último dia 4 de agosto e já dura um mês e 12 dias. Depois da derrota para o Vitória em casa, a equipe parece ter 'virado a chave' e, jogando fora de casa, empatou em 1 a 1 com dois adversários complicados: Internacional e Flamengo.

Em seguida, o Palmeiras embalou e somou quatro vitórias consecutivas: a primeira delas no Choque-Rei contra o São Paulo, em casa, por 2 a 1. Depois, apesar de ter amargado a eliminação na Copa Libertadores, ganhou intervalos maiores no calendário e passou a dar tudo de si na disputa da Série A.

Foi aí que veio a primeira goleada, diante do Cuiabá, no Brinco de Ouro, por 5 a 0. Na sequência, o Alviverde visitou e venceu o Athletico-PR por 2 a 0, e, agora, voltou a golear - mas dessa vez o Criciúma, dentro do Allianz Parque.

Com isso, o Palmeiras chegou a seis jogos de invencibilidade e superou sua última sequência invicta, que havia sido atingida em junho deste ano. Na ocasião, o time passou por um grande momento e acumulou cinco vitórias consecutivas no torneio nacional - contra Criciúma, Vasco, Atlético-MG, Red Bull Bragantino e Juventude.

O Palestria Itália ainda vive uma ótima fase ofensiva e defensivamente. Na atual série invicta, o ataque alviverde foi às redes em todos os jogos, marcando um total de 16 gols. Por sua vez, a defesa sofreu apenas três gols.

Agora, o elenco alviverde terá mais uma semana livre para se preparar para o próximo duelo do Campeonato Brasileiro. Maior campeão da competição nacional, o clube vai em busca de seu 13º título, o terceiro seguido.

O Palmeiras retorna aos gramados apenas neste domingo, quando encara o Vasco em compromisso válido pela 27ª rodada da Série A. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).