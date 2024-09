Brasileiro: Ranking de mais valioso tem goleiro à frente de Pedro e Estêvão

O atacante Estêvão é o líder em assistências do Brasileirão (7), o vice-artilheiro (9) e fez o Palmeiras embalar na busca pelo tricampeonato consecutivo. No entanto, segundo o Footstats (site de estatísticas de futebol), o jogador mais valioso da competição entre todos os times é o goleiro Weverton — com uma boa vantagem sobre seus concorrentes.

O UOL conversou com José Eduardo, CEO do Footstats, para tentar entender os motivos que fazem Weverton ocupar o primeiro lugar desse ranking.

O que é o índice Footstats?

O índice Footstats nasceu para comparar banana com maçã. Tentar entender quem é mais valioso para o time. Quem é mais valioso para o São Paulo: Arboleda ou o Calleri? Para o Palmeiras: é o Weverton ou o Estevão? O gol é muito importante, mas tem toda uma estrutura por trás que precisa ser valorizada.

José Eduardo, CEO do Footstats

De acordo com o índice do Footstats, Weverton é o líder com 370 pontos. João Ricardo, do Fortaleza, é o 2º com 316,3, Pedro, do Flamengo, é o 3º com 272,6, Savarino, do Botafogo, é o 4º com 263,6, e Estêvão, do Palmeiras, é o 5º com 262,1.

O que explica Weverton no topo

Média de uma defesa difícil por jogo. No índice do Footstats, a defesa difícil é a estatística mais importante do goleiro. Weverton tem média de uma defesa difícil por partida, e isso tem praticamente o peso de um gol marcado por partida para os jogadores de linha.

Regularidade. O índice Footstats também leva em consideração o número de partidas disputadas pelos atletas. Se um jogador deixou de disputar algum jogo ele terá pontos descontados no ranking. No caso de Weverton, ele só desfalcou o Palmeiras em um dos 26 jogos até agora e tem isso a seu favor para estar no topo.

Weverton também é importante jogando com os pés. O goleiro do Palmeiras tem média de 4,12 lançamentos certos por partida, um dos melhores do campeonato, e isso também tem influência no ranking.

Vitórias do Palmeiras também ajudam Weverton. Uma vitória distribui uma pontuação para todos os jogadores do mesmo time. Como o Palmeiras já somou 15 vitórias no campeonato, Weverton tem uma vantagem maior.

Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato. O goleiro que sofre um gol acaba perdendo muitos pontos no ranking do Footstats. No entanto, o Palmeiras sofreu apenas 19 gols em 26 jogos disputados e os jogos com baliza a zero — um dos lemas de Abel Ferreira — potencializam a pontuação de Weverton.

Weverton superou desconfiança no início da temporada

Weverton, do Palmeiras, se lamenta durante jogo contra o Fluminense, pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

O goleiro de 36 anos cometeu falhas importantes nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista e chegou até a bloquear os comentários nas redes sociais após ser alvo de xingamentos e ameaças da torcida do Palmeiras por um erro no clássico contra o Corinthians que custou a vitória.

No entanto, o atleta experiente superou a desconfiança e é um dos nomes mais regulares do Palmeiras em 2024. Como mostra o índice do Footstats, ele tem média de uma defesa difícil por jogo e é um dos principais responsáveis pelo bom trabalho defensivo do Alviverde no Brasileirão.