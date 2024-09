Fim da 26ª rodada: veja porcentagens de chances de título e risco de queda

A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou, e as chances de título e de vaga na Libertadores estão atualizadas — o risco de rebaixamento também tem novos números. O levantamento é do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Chances de título

Botafogo, Fortaleza e Palmeiras venceram e mantiveram suas chances consideravelmente altas — mesmo à frente na tabela, os paulistas somam menos chances de troféu em relação ao time de Juan Pablo Vojvoda.

O destaque negativo ficou com o Flamengo, que só empatou com o rival Vasco e estacionou na 4ª posição.

Botafogo: 54,4%

Fortaleza: 19,9%

Palmeiras: 18,2%

Flamengo: 3,8%

São Paulo: 2,5%

Bahia: 0,5%

Cruzeiro: 0,3%

Inter: 0,3%

Chances de vaga na Libertadores

A terceira vitória seguida do Inter colocou de vez os comandados de Roger Machado na briga pelo G6 — o Athletico, por outro lado, segue em queda livre.

Botafogo: 99,7%

Palmeiras: 97,4%

Fortaleza: 97,2%

Flamengo: 80,2%

São Paulo: 74,7%

Bahia: 48,4%

Cruzeiro: 44,7%

Inter: 32,7%

Vasco: 11,3%

Atlético-MG: 6,4%

Bragantino: 2%

Grêmio: 1,7%

Athletico: 1,6%

Juventude: 1,1%

Risco de rebaixamento

A derrota do Cuiabá ajudou, mesmo que de maneira tímida, o Corinthians: o alvinegro, que estava com 60,7% de risco de queda até a noite desta segunda (16), encerrou a rodada com um percentual em 59,2%. A situação do Atlético-GO, por outro lado, é cada vez mais desesperadora.