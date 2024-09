Goleiro é expulso após chamar árbitro de 'maconheiro' em jogo pela Série B

Do UOL, em São Paulo

O goleiro Vladimir, que está emprestado pelo Santos ao Guarani, foi expulso por chamar o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima de "maconheiro" após um jogo pela Série B.

O que aconteceu

O caso aconteceu no último sábado (14). O goleiro foi reclamar com o árbitro pernambucano após o apito final da derrota do Guarani para o Paysandu, em Belém (PA), pela 26ª rodada da Série B.

Vladimir já havia recebido o cartão amarelo, mas foi expulso diretamente por Rodrigo José Pereira de Lima. O motivo foi relatado pelo árbitro na súmula da partida.

Por ofender este árbitro proferindo as seguintes palavras: 'Vai tomar no cu, maconheiro'. Informo ainda que após ser expulso, o mesmo continuou protestando de forma grosseira, sendo necessário ser contido pelo policiamento. Rodrigo José Pereira de Lima, em súmula

Vladimir terá de cumprir dois jogos de suspensão. O amarelo recebido pelo goleiro anteriormente era o terceiro e, por isso, ele já teria de cumprir uma partida de suspensão. Com o vermelho direto, a punição se tornou maior, com dois duelos de ausência.

O goleiro está emprestado ao Guarani até o final do ano. Sem espaço no Santos, ele foi cedido ao Bugre até dezembro e vem sendo titular.