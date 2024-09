Vasco possui a maior sequência invicta atual do Campeonato Brasileiro; confira os números

Neste domingo, o Vasco empatou com o Flamengo em 1 a 1, no Maracanã, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou a seis jogos de invencibilidade, a maior sequência atual na competição.

O time carioca não perde na liga nacional desde o dia 28 de julho, quando foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0, na Arena Condá, em Santa Catarina. De lá para cá, venceu três partidas e empatou três, resultando 66,7% de aproveitamento, segundo dados do Sofascore.

Ao todo, o Vasco anotou dez gols nesses jogos e levou seis. Além disso, a equipe precisou em média de 5,7 finalizações para balançar as redes e 14,2 para sofrer os tentos. Na soma das partidas, o clube teve 49% de posse de bola.

Com a sequência invicta, o Cruz-Maltino subiu da 13ª para a oitava posição. No momento, o clube comandado por Rafael Paiva tem 35 pontos conquistados, sete a menos que o Bahia, sexto colocado, primeiro na zona que dá vaga para a Libertadores. Porém, os cariocas têm um jogo a menos.

Visando dar continuidade à boa fase, o Vasco retorna a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), diante do Palmeiras, no Estádio Mané Garrincha, pela 27ª rodada do Brasileirão.