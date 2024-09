Transmissão ao vivo de Internacional x Cuiabá: veja onde assistir

Internacional e Cuiabá se enfrentam hoje (16), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (Pay-per-view). A programação está sujeita a alterações.

O Inter está na nona colocação, com 35 pontos. Por outro lado, o Cuiabá está na zona do rebaixamento, em 18º lugar, com 22 pontos.

O Colorado se recuperou e não perde há quatro jogos. Os comandados de Roger Machado venceram o Fortaleza por 2 a 1 na rodada anterior.

O Cuiabá venceu apenas um dos últimos 10 jogos. Na rodada anterior, o Dourado empatou com o Juventude em 0 a 0.

Internacional x Cuiabá -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 16 de setembro, às 20h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (Pay-per-view)