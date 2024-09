Tonali nota evolução pessoal em retorno ao futebol após suspensão por apostas: "Tinha duas vidas antes"

O meio-campista Sandro Tonali, do Newcastle, retornou ao futebol no final de agosto, após dez meses fora dos gramados, por conta de uma suspensão que recebeu da Federação Italiana de Futebol (FIGC) por apostar em algumas partidas. Em sua volta, o italiano notou uma evolução em suas relações pessoais.

"Antes do erro, eu tinha duas vidas, porque eu era muito fechado comigo mesmo e nunca falava com as pessoas, nem no campo de treinamento, nem com a equipe. Agora é totalmente diferente. Cada dia é diferente, especialmente com a equipe e meus companheiros de equipe, porque é normal falar todos os dias, é normal ter um relacionamento", disse em entrevista à Sky Sports.

O jogador de 24 anos havia se envolvido com esquema de apostas quando atuava pelo Milan e Brescia, da Itália. Inicialmente, ele seria condenado a ficar 18 meses suspensos, entretanto, por ter admitido o vício e cooperado com a investigação, a punição caiu para dez meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Newcastle United FC (@nufc)

A última partida de Sandro antes da suspensão havia sido em outubro de 2023, contra o Borussia Dortmund, na Liga dos Campeões. De lá para cá, Tonali participou de sessões de tratamento e revelou uma mudança em seu comportamento.

"Antes desses 10 meses, antes do último ano, não sei, mas é um pouco diferente porque eu era outra pessoa. Eu era duas pessoas diferentes na minha vida e no futebol. E agora sou apenas uma pessoa, apenas uma", afirmou.

"Quando falo com o Gaffer (Eddie Howe, treinador do Newcastle), sou Sandro. Quando jogo, sou Sandro. Quando volto para a Itália, sou Sandro. Eu entendi isso no último ano e nestes dez meses", concluiu.

Desde seu retorno, Tonali já realizou cinco partidas, três pelo Newcastle e duas pela seleção italiana. O meio-campista também admitiu que sentiu falta do futebol neste período sem atuar.

"Senti falta do futebol, senti falta do estádio, de todas as emoções em campo. Mas agora voltei e voltei, acho, muito bem."

Com Sandro disponível, o Newcastle entra em campo no próximo sábado, às 11h (de Brasília), contra o Fulham, no Craven Cottage, em Londres, pela quinta rodada do Campeonato Inglês.