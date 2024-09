Tite é culpado por momento do Flamengo? Debate entre RMP e Mattos esquenta

Durante a Live do Flamengo desta segunda (16), os comentaristas Rodrigo Mattos e Renato Maurício Prado discordaram sobre a responsabilidade de Tite na má fase do Flamengo.

Para Rodrigo Mattos, o Flamengo evoluiu nos últimos jogos e mostrou bom futebol contra Bahia e Vasco. O jornalista entende que o gol de empate do time cruzmaltino foi um conjunto de erros individuais e que Tite não teve culpa nesse caso.

Já RMP acredita que o Flamengo não está jogando bem. A vitória magra sobre o Bahia e o empate contra o Vasco não convenceram o jornalista, que entende que Tite errou ao deixar que os zagueiros rubro-negros fossem ao ataque no fim do clássico - em lance que resultou no contra-ataque do gol cruzmaltino.

Léo Pereira e Fabrício Bruno se mandarem como fizeram, a culpa do Tite é evidente. Ele mesmo diz que podia dizer aos zagueiros para não subirem. Mas ele não falou nada, ficou calado. E aí, aconteceu um lance muito parecido com o que aconteceu com o Brasil contra a Croácia, na última Copa do Mundo, quando tentamos recuperar uma bola no campo de ataque e levamos o contra-ataque, e perdemos o pênalti. [...] Ele já devia ter aprendido. [...] Boa atuação de verdade, mete dois, três gols. Boa atuação que fica no 1 a 0 é discutível. Muito domínio, muita jogada, mas de prático só um gol. E, no final, essa lambança, e o Flamengo deixou escapar dois pontos preciosos, que, a meu ver, sepultam de vez as chances do time no Brasileiro.

Renato Maurício Prado

Achei que foi a segunda boa atuação do Flamengo - já tinha feito contra o Bahia. Foi um jogo muito bom. O problema foi erro de conclusão, basicamente. [...] Não acho que seja culpa do Tite. Acho que os principais erros foram de conclusão,que deixaram o jogo vivo até final. E, ali, tiveram erros individuais, vários no mesmo lance.

Rodrigo Mattos

Na opinião do jornalista, ele não provou que merece continuidade entre os titulares, pois não aproveitou as chances que teve. Mattos ainda disse que a falta de ritmo não pode ser usada como desculpa.

Para RMP, Luiz Araújo era um dos principais jogadores do Flamengo na temporada. Ele destacou a capacidade do jogador em dar assistências e também o fato de que ele finaliza bastante.

