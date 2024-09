Tite admite "frustração" em empate do Flamengo com o Vasco e fica na bronca com a arbitragem

O Flamengo sofreu um gol do Vasco aos 43 minutos do segundo tempo e ficou apenas no empate em 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo no Maracanã, o treinador Tite admitiu a frustração do resultado e ficou na bronca com o árbitro Raphael Claus.

Para Tite, houve uma falta no zagueiro Léo Pereira no começo da jogada que originou o gol do Vasco. Na ocasião, o atleta do Flamengo estava no campo ofensivo e acabou perdendo a bola, gerando o contra-ataque do rival.

"Fica a frustração sim do resultado, mas não especificamente do lance. Há um contexto todo em cima do lance, em cima da situação, mais próximo de fazer o segundo do que de tomar, volume de oportunidades, bolas no pau, cabeceios. Por isso estou chateado e demorei para vir, porque precisa ter discernimento para falar com vocês (imprensa). O lance tem uma série de aspectos. O primeiro deles, em uma ação ofensiva aos 43, posso e devo falar para os atletas segurar e os zagueiros não irem para a área. Eu e a comissão técnica toda vamos falar", disse durante entrevista coletiva.

"Para mim, de boa, foi falta no Léo Pereira, e é fora da área, porque na sequência cai dentro, mas há um desequilíbrio pelas costas. Apitou nós e Bahia, lá. Deu a do Michael. Às vezes os critérios me confundem. O Claus me confunde. Ele me atrapalha as ideias. Feita essa observação, há um contexto, há uma possibilidade de finalização de ir para o gol, ela sobra com o Léo para definir. Na sequência, a gente tem condição de finalizar a jogada ou de interromper para recompor. Há sempre um contexto todo. Se ouvem só o Léo, vão dizer que culpa é dele. A culpa é do conjunto, do contexto todo. Começa com o técnico, a comissão técnica, mas tem a participação de todos, das ações coletivas, da importância do jogo, da concentração do jogo", completou.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 45 pontos, aparecendo na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Nos últimos seis jogos pela competição nacional, a equipe de Tite venceu apenas um.

Agora, o Flamengo "vira a chave" para a Copa Libertadores. Na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), os cariocas recebem o Peñarol, do Uruguai, no Maracanã, pela ida das quartas de final da competição continental.