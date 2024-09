Técnico Martín Varini decide afastar meio-campista Nikão no Athletico-PR

Nesta segunda-feira, o meio-campista Nikão foi afastado do Athletico-PR, como anunciado, por opção do técnico Martín Varini. O uruguaio ex-Cruzeiro chegou ao time paranaense no mês de julho e, de acordo com declaração do próprio atleta, o motivo foi "falta de comunicação".

"Hoje recebi a notícia do meu afastamento dos jogos por uma decisão do treinador, enquanto ele estiver no cargo. Segundo ele, estamos com falta de comunicação, não só de hoje, mas de trabalhos antigos no qual estivemos juntos. Vivo e estou no clube que tenho um enorme respeito, carinho e admiração", declarou Nikão, em suas redes sociais.

"A relação com todos atletas e funcionários do clube é ótima, e por respeito a Torcida e a história do Furacão, na qual participei de grandes conquistas, me senti no dever de comunicar a vocês sobre o ocorrido. Seguirei treinando, com muita dedicação e trabalho, como sempre tive ao longos de todos estes anos. Gratidão eterna!", complementou o jogador.

A primeira passagem de Nikão pelo Athletico-PR ocorreu entre 2015 e 2021. No período, foram 314 jogos e 49 gols marcados, dentre eles o tento que garantiu o título da Copa Sul-Americana de 2021, contra o Red Bull Bragantino. O meia-atacante também conquistou outra Sul-Americana (2018) e a Copa do Brasil de 2019.

Ele deixou o clube paranaense no começo de 2022, quando foi anunciado pelo São Paulo. No time paulista, não conseguiu o mesmo sucesso e foi emprestado ao Cruzeiro em 2023. Em abril deste ano, retornou ao Athletico-PR e disputou 18 partidas, com dois gols e uma assistência.