Técnico diz que Chelsea acompanha Estêvão e exalta jogador: 'Fantástico'

O Chelsea monitora de perto o desempenho de Estêvão com a camisa do Palmeiras. No último sábado (14), o técnico Enzo Maresca afirmou que o clube inglês está "muito contente" com o jovem atacante, que se apresentará ao time inglês no meio de 2025.

Estamos acompanhando [o Estêvão]. Ele está tendo um desempenho fantástico, mas infelizmente está tendo esse desempenho lá e não aqui. Vamos esperar até o próximo verão, quando ele chegar aqui, mas estamos muito contentes com a forma que ele está fazendo as coisas. Enzo Maresca, em entrevista coletiva

O que aconteceu

Estêvão foi vendido ao Chelsea por aproximadamente R$ 358 milhões, mas só pode se apresentar quando completar 18 anos. O atacante irá para o clube inglês após a disputa do Super Mundial de Clubes de 2025.

O jovem é um dos destaques do Palmeiras no Brasileirão, com nove gols e sete assistências em 22 jogos. O camisa 41 deixou o nele no último domingo (15), na goleada sobre o Criciúma.

Estevão tem 16 participações diretas em gols. Ele já superou médias de Neymar, Endrick, Vinicius Júnior e Rodrygo em suas primeiras temporadas como profissionais.

O jovem também fez sua estreia pela seleção brasileira. Estêvão foi convocado para a última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão e tem três pontos a menos em relação ao Botafogo. O time de Abel Ferreira volta a campo no domingo (22), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Vasco no Mané Garrincha.