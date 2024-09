Suspenso, Otero é baixa no Santos para jogo contra o Botafogo-SP; veja alternativas

O Santos tem Rómulo Otero como desfalque certo para o jogo contra o Botafogo-SP, na próxima quinta-feira, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante venezuelano recebeu terceiro cartão amarelo durante a vitória por 2 a 1 diante do América-MG, no último domingo.

Otero foi penalizado pelo árbitro Arthur Gomes Rabelo por falta aos 36 minutos do primeiro tempo. O juiz interpretou que o atleta santista interrompeu um contragolpe do América-MG com sua ação faltosa. Gil e Giuliano também atuaram pendurados na equipe titular do Santos, mas não foram advertidos.

Sem Otero, o mais provável é que o técnico Fábio Carille opte por escalar o ponta Laquintana em seu lugar. Seria uma mudança de estilo, já que o jogador ex-Bragantino é menos articulador e mais agudo pelos flancos.

Otero vem atuando aberto pela direita, mas com liberdade para cair por dentro e abrir corredor para o lateral direito do setor. O atleta é muito importante nas bolas paradas.

Outra alternativa para a comissão técnica é a entrada de Pedrinho, que recentemente se recuperou de lesão. O jogador pode atuar pelos dois lados do campo, sendo opção de velocidade.

Na temporada atual, Otero acumula quatro gols e quatro assistências em 40 jogos (30 como titular) com a camisa do Santos.

Como foi Santos 2 x 1 América-MG

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Santos construiu sua vitória na segunda etapa. O atacante Wendel Silva e o lateral direito JP Chermont foram os autores dos gols santistas, enquanto Moisés descontou para os visitantes nos instantes finais. Pouco antes do final da partida, o árbitro Arthur Gomes Rabelo analisou possível pênalti para o Coelho em lance de bola na mão de Hayner, mas não viu irregularidade na jogada.

Com o triunfo, o Santos segue na segunda colocação, com 46 pontos, um a menos que o Novorizontino. O América-MG, por sua vez, fica na sétima posição, com 38 unidades, quatro a menos em relação ao G4.

O Santos volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.