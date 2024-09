Seabra comenta vaias recebidas após derrota do Cruzeiro para o São Paulo: "Dou toda a razão"

O Cruzeiro perdeu para o São Paulo, por 1 a 0, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Depois do jogo, o treinador Fernando Seabra falou sobre as vaias e xingamentos que recebeu da torcida no apito final.

"Tenho que saber assimilar, respeitar e concordar com o sentimento da torcida. O time não foi bem coletivamente e nem individualmente. Estou à frente do processo e me sinto frustrado por não ter entregado uma qualidade melhor. Dou toda a razão para torcida nesse sentido", disse Fernando Seabra.

Apesar de ter entrado com um time reserva, por causa do compromisso pela Copa Libertadores na próxima quarta-feira, o São Paulo foi superior ao Cruzeiro, que não poupou titulares, durante boa parte da partida.

"O elenco do São Paulo é muito qualificado. Existiria uma desvantagem caso ele repetisse o time que jogou contra o Atlético-MG, uma desvantagem física muito grande. Então a estratégia foi colocar outro time inteiro. Provavelmente eles não tiveram só esses dois dias de treino. Isso já era uma coisa que estavam sendo preparada antes. Esses jogadores foram treinados e o plano de jogo para jogar com a gente já estava pronto", analisou o treinador.

Com o resultado, o Cruzeiro permanece com 41 pontos, mas cai para a 7ª posição, sendo ultrapassado pelo próprio São Paulo e pelo Bahia. A equipe mineira tem apenas duas vitórias nos últimos oito jogos pelo Campeonato Brasileiro.

"Acho que muito mérito em função do adversário ter preparado, durante o período, dois planos de jogos diferentes e ter vindo também com o time descansado. Isso tornou o jogo, do ponto de vista físico e anímico, igualado. São jogadores que também estão disputando espaço e posição para disputar a sequência da competição", comentou.

O Cruzeiro volta a campo na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Libertad, do Paraguai, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, no Defensores Del Chaco. A partida da volta acontece no dia 26 de setembro, no Mineirão.