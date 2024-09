São Paulo: Zubeldía pede paciência com reforços e nega 'acelerar processos'

Do UOL, em Santos (SP)

O técnico Luis Zubeldía pediu paciência com os reforços do São Paulo após a vitória por 1 a 0 contra o Cruzeiro.

O que aconteceu

Tempo ao tempo: Zubeldía não quer acelerar a utilização dos novos jogadores do São Paulo.

O treinador disse, em coletiva, que é muito difícil um atleta chegar e já jogar, sem se adaptar ao país, clube e companheiros.

Três reforços estrearam na vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro no Mineirão: Ruan Tressoldi, Santiago Longo e Jamal Lewis.

Ruan e Santiago Longo foram titulares, enquanto Lewis entrou no segundo tempo. O trio só foi a campo por causa da escolha de time reserva contra a Raposa por causa do duelo com o Botafogo pela Libertadores na quarta-feira.

Com novas opções, Zubeldía agora vai pensar no Botafogo, que enfrenta pela Libertadores na quarta-feira (18). A tendência é que as contratações ganhem mais tempo aos poucos em campo.

O trio deve ser reserva pela Libertadores, enquanto existe a expectativa por mais minutos a William Gomes, autor da vitória no Mineirão.

Longo ficou pronto para esse jogo, chegou há pouco tempo. Bobadilla não conseguiu jogar, por causa de um desconforto no adutor. Nestor pelo tornozelo. Vamos ver o que fazer no próximo jogo, como todos estarão. Ruan estreou hoje, conheço ele, é um jogador novo e sei o que pode entregar. O nível dos nossos zagueiros é muito bom. Todos em bom nível. Temos que ter um pouco mais de calma, já falei com ele. Quando chega o momento, como foi hoje, tem que demonstrar Zubeldía, em entrevista coletiva