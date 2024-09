Santos demite técnico da equipe feminina e anuncia campeão pelo clube como substituto

O Santos emitiu um comunicado nesta segunda-feira e informou que Glaucio Carvalho não comanda mais as Sereias da Vila. O substituto também já foi anunciado pelo clube: trata-se de Caio Couto.

Glaucio não resistiu à sequência ruim de resultados da equipe feminina. O time foi rebaixado para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro e, neste momento, está fora da zona de classificação à próxima fase do Paulistão.

Caio Couto, por sua vez, tem um histórico vencedor no Santos. Ele foi o nome que conduziu a equipe feminina para o título brasileiro de 2017.

O treinador estava afastado do futebol feminino desde a sua demissão no Peixe, em 2018. Depois disso, ele passou na categoria sub-20 do Fluminense e estava treinando o time profissional da Portuguesa-RJ.

O Santos tem enfrentado uma série de turbulências na categoria feminina neste ano. As Sereias da Vila começaram a temporada sob o comando de Bruno Silva, que foi demitido ainda em abril para o retorno de Kleiton Lima, que havia sido acusado de assédio sexual.

Kleiton não durou muito tempo no cargo. Após pouco mais de dez dias, ele mesmo pediu afastamento e saiu do time, que passou a ser comandado por Glaucio Carvalho.