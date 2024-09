Real Madrid x Stuttgart: veja informações e onde assistir à partida pela Liga dos Campeões

A fase principal da Liga dos Campeões desta temporada terá início nesta terça-feira. O atual campeão Real Madrid recebe o Stuttgart, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. A partida contará com transmissão do SBT, TNT Sports e no streaming Max.

Os donos da casa chegam para a competição sob enorme expectativa. Isso porque o time se reforçou com o atacante Mbappé.

No entanto, os espanhois começaram o Campeonato Espanhol abaixo do esperado. A equipe empatou duas vezes e teve atuações decepcionantes.

O técnico Carlo Ancelotti elogiou o adversário e destacou que vê o Real Madrid melhor que na temporada passada.

"Eles são um time muito bom, bem organizado e amanhã veremos uma partida muito divertida. Perdemos jogadores importantes, como Kroos, Nacho e Joselu, enquanto o substituímos pelo melhor ou um dos melhores do mundo. Acho que temos um time melhor do que no ano passado", disse.

Do outro lado, o Stuttgart foi uma das surpresas do último Campeonato Alemão. No entanto, os alemães iniciaram de forma irregular esta temporada.

Nesta temporada, a Champions League estreia novo formato. As 36 equipes vão disputar oito rodadas. As oito melhores vão direto para as oitavas de final. Do nono ao 24º disputarão um playoff para definir os demais classificados.

Confira os jogos desta terça-feira:

Real Madrid x Stuttgart

Juventus x PSV

Young Boys x Aston Villa

Bayern de Munique x Dínamo Zagreb

Milan x Liverpool

Sporting x Lille