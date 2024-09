'Quem não está com medo do Botafogo, não entendeu nada', diz Alicia Klein

Em participação no Fim de Papo desta segunda (16), a comentarista Alicia Klein disse que o Botafogo é o time a ser temido na temporada.

A jornalista opinou que talvez o clube alvinegro seja o único com elenco para de fato brigar pelo título em mais de uma competição. Ela ainda ressaltou que o Flamengo, apesar de ter um elenco forte, tem sofrido para montar um bom time, por conta das lesões.

Quem não está com medo do Botafogo, não entendeu nada. O Flamengo tem que ficar preocupado mesmo e entender o momento dos times. O momento do Botafogo é muito bom e o do Flamengo, não só com as oscilações causadas pelo Tite, tem a epidemia de lesões. É um time que tem dificuldades de se formar. Ainda que com boas estreias ontem, é um time que precisa se adaptar a várias faltas contra um time que se reforçou absurdamente bem, que é o Botafogo, talvez o único time com elenco pra realmente brigar por dois títulos.

Alicia Klein

'Cada vez que você vê o Flamengo jogar, está pior', detona Casão

Na opinião de Casagrande, o time rubro-negro é o maior culpado por não ser o favorito absoluto em todas as competições. O ex-atacante entende que o elenco do Flamengo é bom o suficiente para apresentar um desempenho melhor.

Champions: 'Uma porção de jogo vagabundo', RMP critica novo formato

Para RMP, competições inchadas não funcionam. O jornalista entende que a quantidade de jogos ruins vai aumentar, enquanto os favoritos vão continuar sendo os mesmos.

