Casares critica arbitragem após jogo com Cruzeiro: 'Mais uma vez mostrou deficiência'

Julio Casares, presidente do São Paulo, criticou nesta segunda-feira (16) a arbitragem do jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O dirigente afirmou que o Tricolor Paulista voltará a reclamar com a CBF e demonstrou preocupação com erros.

"Ele [Jamal] viu até ontem a arbitragem no Brasil, que mais uma vez mostrou deficiência, algo que nós vamos tratar daqui a pouco a tarde. O São Paulo mais uma vez vai se colocar, porque o que nós vimos ontem foi algo que precisamos entender. Erros quando são pontuais acontecem, quando são frequenciais nos preocupa, principalmente onde o VAR não chamou em lances capitais", disse Casares, em apresentação do lateral-esquerdo Jamal Lewis, no CT da Barra Funda.

Casares teria reclamado de uma possível expulsão de um jogador do Cruzeiro que não aconteceu. O lance foi protagonizado pelo volante Lucas Romero, que fez falta dura em Marcos Antônio e recebeu cartão amarelo. Alguns jogadores são-paulinos e o treinador Luis Zubeldía pressionaram a arbitragem por um possível vermelho para o atleta do Cruzeiro, porém Wilton Pereira Sampaio manteve sua decisão inicial.

Recentemente, o São Paulo protestou publicamente contra a arbitragem na derrota para o Fluminense, por 2 a 0, pelo Brasileirão. O clube viu erro de direito no lance do primeiro gol do Tricolor Carioca e pediu anulação da partida.

Apesar da reclamação do presidente, o São Paulo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de William Gomes. O Tricolor subiu para a quinta posição, com 44 pontos.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (18) para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O Tricolor Paulista viaja até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).