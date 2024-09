Palmeiras terá folga dupla antes de iniciar preparação para enfrentar o Vasco

O Palmeiras terá dois dias de descanso após a goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma, no Allianz Parque. A delegação alviverde recebeu folgas na segunda e terça-feira e se reapresenta na Academia de Futebol apenas na quarta-feira para dar início à preparação para o jogo contra o Vasco.

Assim, o Alviverde terá quatro treinos antes de enfrentar o Cruzmaltino. Palmeiras e Vasco se enfrentam no domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Com o resultado diante do Criciúma, o Verdão assumiu a vice-liderança, com 50 pontos, três atrás do Botafogo. Além disso, o Verdão somou a quarta vitória consecutiva. O duelo contra o time carioca será o terceiro em que o clube terá um período maior para recuperação.

Esse intervalo será importante também para o Verdão recuperar alguns dos lesionados. Diante do Criciúma, o Alviverde não contou com Marcelo Lomba (pubalgia), Gabriel Menino (lesão na coxa esquerda), Mayke (lesão na panturrilha direita), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) e Zé Rafael (suspenso).

O clube tentará contar com Zé Rafael para o próximo duelo e irá pedir o efeito suspensivo para o jogador. O volante foi punido pelo STJD com quatro jogos devido à confusão no Choque-Rei que aconteceu no dia 18 de agosto. O atleta já cumpriu dois deles: contra Cuiabá e Criciúma.