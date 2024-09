Mauro Cezar alerta cenário perigoso no RJ com 6 torcidas na Libertadores

Mauro Cezar Pereira criticou no Posse de Bola a violência explícita e deliberada entre torcidas organizadas dos clubes do Rio de Janeiro. O colunista do UOL cobrou medidas mais efetivas do Ministério Público do estado, que apostou na proibição das TO's, e alertou para o cenário dessa semana — com seis torcidas envolvidas na Libertadores.

'Ministério Público do RJ precisa rever proibição das torcidas': "Ontem, o Rio de Janeiro viveu um domingo de muita violência com torcedores do Vasco e do Flamengo se enfrentando em vários lugares diferentes da cidade e da região metropolitana, Duque de Caxias, Jacarepaguá etc. Isso tem se agravado e o Ministério Público do Rio de Janeiro precisa rever essa proibição das torcidas organizadas. Eles proíbem o CNPJ das torcidas, mas essas organizações continuam muito grande e crescendo; na clandestinidade, elas parecem que ficam maiores. Você percebe em rede social, isso chama a atenção, como essas torcidas estão muito numerosas, cada vez mais. Proibidas, mas com mais integrantes, mais gente na pista, mais gente se enfrentando, os confrontos são comemorados antes de acontecer, ficam anunciando e provocando durante a semana - 'é domingo', 'domingo é guerra'. E tem guerra! Isso pode afetar pessoas que não têm nada com isso, que estão passando. Ontem, teve tiro, porrada e bomba. Quer dizer, do que adianta? Está na hora do MP entender um pouco a questão, liberar as torcidas, liberar o CNPJ e punir com extremo rigor o CPF".

'Essa semana terá 6 torcidas no Rio envolvidas na Libertadores': "Não adianta nada você punir o CNPJ e liberar o CPF, há anos continuam com isso e não resolvem nada, não adianta nada. E eles perdem poder de barganha com o comando da torcida, simplesmente porque elas estão proibidas, na clandestinidade. Está cada dia pior, esse domingo foi mais violento que todos os Vasco x Flamengo, Flamengo x Vasco. Ontem teve gente baleada, gente espancada, e isso tem sido uma rotina. Todo mundo sabe que vai acontecer. Está na hora do MP do RJ parar e pensar sobre isso, essa medida comprovadamente não adianta nada, é inútil e só está dando força aos grupos armados e violentos. Aliás, quarta-feira, Maracanã, 19h, tem Fluminense x Atlético-MG, cuja torcida é aliada do Vasco. Engenhão, 21h30, tem Botafogo x São Paulo, que a torcida é aliada do Flamengo. Quinta-feira, tem Flamengo x Peñarol — em 2019, morreu um cara do Flamengo que estava na praia agredido por torcedores uruguaios, briga engarrafa, vai ter tempo ruim, vai ter confusão também. Como eles vão lidar com isso no RJ, eu não sei. São seis torcidas envolvidas — as quatro do Rio, a do Galo e a do São Paulo".

'Corinthians está na UTI! Não há motivo para otimismo', diz Juca Kfouri

A derrota para o Botafogo deu um choque de realidade no Corinthians, avaliou Juca Kfouri. Segundo ele, o Timão permanece na UTI no Brasileirão, e nem a chegada de Memphis Depay é motivo real de otimismo para os corintianos.

'Time titular do São Paulo está no canto no cisne', afirma Arnaldo Ribeiro

Arnaldo Ribeiro destacou que a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro no Brasileirão ampliou as opções para Luís Zubeldía pensar no time que vai encarar o Botafogo, pela Libertadores, na quarta-feira (18), no Engenhão. Para ele, o time considerado titular vive "o último canto do cisne", e tem gente pedindo passagem.

Estêvão é melhor que Neymar aos 17 anos? Mauro Cezar e Lavieri debatem

Vice-artilheiro do Brasileirão aos 17 anos, Estêvão é melhor que Neymar com essa idade? Danilo Lavieri e Mauro Cezar debateram a questão.

