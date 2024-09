Luan Peres reestreia pelo Santos após mais de três anos e comemora: "Que honra"

O zagueiro Luan Peres voltou a vestir a camisa do Santos após pouco mais de três anos. No último domingo, o atleta, usando mais uma vez a camisa de número 14, entrou no gramado da Vila Viva Sorte no segundo tempo do duelo com o América-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Esta foi a primeira vez que Luan Peres foi relacionado pelo técnico Fábio Carille desde o seu retorno, anunciado pelo Santos no último dia 3 de setembro. Ele passou a trabalhar com o time no CT Rei Pelé somente na última terça-feira, três dias após a partida contra o Brusque, em Joinville.

Em sua entrevista coletiva, o defensor já havia se colocado à disposição para o jogo deste domingo. E a expectativa se confirmou. Ele não só foi para o banco de reservas, como entrou em campo.

Luan foi acionado já aos 42 da etapa final, entrando no lugar de Escobar, como lateral esquerdo. Ele, assim, voltou a atuar pelo Peixe depois de mais de três anos. Sua última partida pela equipe havia sido diante do Sport, no dia 30 de junho de 2021, pela Série A do Brasileirão.

Neste intervalo de tempo, o zagueiro de 30 anos passou pela Europa. Lá, ele defendeu o Olympique de Marselha, da França, e o Fenerbahçe, da Turquia. Ele rescindiu com o clube turco para assinar um contrato até o fim de 2027 com o Santos.

A reestreia de Luan Peres foi motivo de comemoração do defensor em suas redes sociais. Através de sua conta oficial no Instagram, ele escreveu: "Minha reestreia com essa camisa. Que alegria, que honra! E 3 pontos importantes. Vamos, Santos".

Luan Peres, agora, vive a expectativa de assumir a titularidade do time. Ele, contudo, tem alta concorrência no setor. O Peixe ainda conta com quatro nomes para a função: os titulares Jair e Gil, além de João Basso e Alex.

O próximo compromisso do Santos está agendado para quinta-feira. A equipe de Fábio Carille encara o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, às 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada da Série B. Com a vitória diante do América-MG, a equipe se aproximou do líder Novorizontino, mas ainda ocupa o segundo lugar da tabela, com 46 pontos.