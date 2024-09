Fair play? Jogador perde pênalti de propósito pelo Boliviano; assista

Do UOL, em São Paulo

O atacante Álvarez, do Oriente Petrolero, protagonizou um lance inusitado na derrota para o Bolívar, no último domingo (15), pelo Campeonato Boliviano. O jogador desperdiçou um pênalti de propósito após a partida não ser paralisada para atendimento de um jogador adversário.

O que aconteceu

Aos três minutos de jogo, o zagueiro brasileiro Anderson se machucou sozinho e caiu em campo, mas a partida seguiu. Álvarez cobrou o lateral e o atacante García sofreu o pênalti.

Os jogadores do Bolívar reclamaram de falta de fair play e houve um princípio de confusão. A penalidade, porém, foi confirmada e Álvarez foi para a cobrança.

O atacante do Petrolero, porém, apenas recuou a bola para o goleiro adversário. O time acabou derrotado por 2 a 0.

Saio com a consciência tranquila pelo que fiz. Na jogada, olhei para trás, vi o colega em sua situação; não quis tirar vantagem. Disse aos colegas do Bolívar que não faria isso, que lhe daria a bola, porque sou assim, não sou uma pessoa ruim. Álvarez, atacante do Oriente Petrolero

Foi uma decisão pessoal de Gilbert, que respeitamos muito. O jogador tem o poder de decidir, ele viu isso como conveniente, certamente alguns o criticarão e outros o elogiarão, mas ele decidiu de uma maneira muito boa. Joaquín Monasterio, técnico do Petrolero

O técnico do Bolívar parabenizou Álvarez pela atitude: "Parabenizá-lo por sua decisão, é uma decisão que nem sempre é vista", disse Flavio Robatto.