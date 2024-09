Jamal Lewis revela desejo em construir carreira no São Paulo e comenta 1º contato com Zubeldía

O lateral-esquerdo norte-irlandês Jamal Lewis foi apresentado como jogador do São Paulo nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O defensor de 26 anos assinou contrato de empréstimo com o Tricolor até junho de 2025.

Após construir a carreira toda no futebol inglês, Jamal revelou que possui desejo de permanecer no São Paulo por mais tempo. Ele também comentou sobre a diferença do futebol europeu com o brasileiro.

"Eu só estive aqui por uma semana e pouco, não tive uma opinião muito clara. Mas, para mim, meu ponto de vista é sobre o São Paulo, que tem um nível incrível. Eu não vejo uma diferença nesse momento, talvez nas outras ligas mais baixas, existe a Segunda Divisão Inglesa, não sei como funciona aqui. Mas tem sido incrível. Eu assinei um contrato de empréstimo, mas eu gostaria que fosse permanente para construir uma carreira aqui", revelou Jamal.

O novo lateral-esquerdo do São Paulo estreou na vitória tricolor sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele comentou sobre a estreia e, apesar do pouco tempo, o norte-irlandês contou sobre o relacionamento que procura construir com o técnico Luis Zubeldía.

"Eu fiquei muito feliz de contribuir para a vitória da equipe. Todo time jogou muito bem, a defesa jogou muito bem, conseguimos conquistar os três pontos que foi o mais importante. Feliz de chegar aqui e ver os torcedoes. Fiquei muito feliz com essa estreia", disse.

"Eu pude conversar um pouco com ele. Tenho certeza que ele conhece minhas qualidades, minha flexibidade, que me trouxeram ao clube. É um relacionamento que eu gostaria de construir e compreender o que ele precisa de mim nos treinamentos e pessoalmemnte, como parte do elenco, como seu jogador. Esse relacionamento vai crescer com o tempo, clarto, vou aprender o português e um pouco de espanhol para conversar com ele. Eu quero trabalhar bastante com ele", comentou.

Jamal defendeu as cores do Norwich City de 2014 a 2016, quando se transferiu para o Newcastle, onde atuou até 2023. Na temporada passada, ele estava no Watford, também da Inglaterra. O lateral revelou como está sendo o processo de adaptação no Brasil após viver a vida inteira na Europa.

"Estou mto orgulhoso de representar um time no brasil. Meu agente informou que o são paulo tinha interesse em me ter, e eu disse: 'vamos nessa'. Eu tinha muito interesse. O visto, a permissão de trabalho, residência eles têm me ajudado. Falar portugues é um processo, eu vou ter algumas aulas. Eu quero uma imersão na cultura da cidade, para mim é muito mais eu me adaptar ao ambiente do que o ambiente se adpatar a mim. Espero conseguir me comunicar com meus colegas de elenco", disse.

O lateral ainda comentou sobre a movimentação de jogadores europeus para o futebol brasileiro. Ele apontou que a chegada desses jogadores demonstram a força do futebol brasileiro.

"O Brasil enquanto país é tao conhecido pela cultura, pelas epssoas, o amor pelo futebol desde pequenos. Eu adoro futebol brasileiro, as praias, assistindo ronaldinho na copa do mundo. Eu quero mergulhar na cultura. Têm muitos atletas vindo para o brasil e isso demonstra a qualidade da liga, das pessoas", afirmou.

"Tem uma razão porque tem tantos atletas vindo para o Brasil e jovens estrangeiros que estão vindo jogar no Brasileirão, eles estão vendo que o Brasileirão pode ser um campeonato competitivo. Isso mostra a qualidade e estrutura. Têm pessoas incriveis para ajudar a melhroar a qualidade do campeonato", completou.