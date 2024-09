Internado após sentir incômodo no tórax, Oswaldo tranquiliza torcida do Vitória: "Estou bem"

O atacante Osvaldo, do Vitória, está internado após sentir um incômodo torácico na viagem de volta para Salvador. A equipe ganhou do Atlético-GO, por 2 a 0, pelo Brasileirão, no Castelo do Dragão, em Goiânia (GO), no último sábado.

O jogador, de 37 anos, explicou o problema médico por meio de comunicado e tratou de tranquilizar os torcedores.

"Boa noite pessoal, passando para falar que estou bem e para agradecer o carinho e preocupação de todos vocês. Esse problema aconteceu por causa de uma pancada que eu havia sofrido na perna, o edema acabou gerando um coágulo que se deslocou, mas graças a Deus foi detectado a tempo. Estou recebendo todos os cuidados e logo logo espero estar de volta defendendo as cores do leão. Um grande abraço a todos", escreveu.

Agora, Osvaldo está em observação médica em um dos hospitais de Salvador, acompanhado do Departamento Médico do Vitória, para a realização de mais exames complementares da função respiratória. Peça fundamental para a volta à Série A, o atacante soma, ao todo, 89 jogos, com 16 gols e 12 assistências.

Em 17º lugar, a equipe está com 25 pontos, dois a menos do que o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, os comandados de Carpini encaram o Juventude, às 16h (de Brasília) desse sábado, no Barradão.

Confira o comunicado do Vitória na íntegra:

O atleta Osvaldo apresentou, durante a viagem de volta para Salvador, um incômodo torácico, motivando a realização de exames de imagem e condutas imediatas.

O atleta segue em observação clínica em um dos hospitais de Salvador, acompanhado pelo Departamento Médico e de Saúde do clube, para a realização de exames complementares adicionais da função respiratória.

Desejamos uma rápida recuperação ao atleta para que ele possa retomar normalmente suas atividades.