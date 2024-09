Internacional ganha do Cuiabá e chega ao quinto jogo sem perder pelo Brasileirão

O Internacional ganhou do Cuiabá, por 3 a 0, pela 26ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. A vitória nesta segunda-feira ampliou a sequência do Colorado sem perder para cinco jogos, com quatro triunfos e um empate.

Agora, o time de Roger Machado está na oitava colocação, com 38 pontos, quatro a menos do que o Bahia, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. É válido destacar que o time gaúcho tem dois jogos a menos. Já o Dourado está em 19º lugar, com 22.

Em seu próximo compromisso, o Internacional enfrenta o São Paulo, às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Morumbis. O Cuiabá, por sua vez, duela contra o Cruzeiro, no mesmo horário e data, na Arena Pantanal.

O jogo

Logo nos instantes iniciais, o Cuiabá levou perigo ao gol adversário, após cruzamento de Pitta, Clayson cabeceou e obrigou Rochet a fazer boa defesa. Depois do susto no começo, o Internacional tomou o controle da partida.

Ainda no início da partida, o árbitro foi ao VAR e marcou pênalti em Wesley dentro da área. Aos dez minutos, portanto, Alan Patrick bateu com categoria para vencer Walter e fazer 1 a 0.

Empurrado pela torcida, o Internacional seguia em cima e ficou perto de ampliar, mas Bernabei, após tabela com Alan Patrick, bateu colocado na trave. Antes do fim da primeira etapa, os mandantes chegaram ao segundo gol: aos 40, Mercado emendou um chute de primeira para marcar um golaço.

Dominado, o Cuiabá seguia sem criar grandes chances na segunda etapa. O Colorado, por sua vez, mantinha o ritmo no segundo tempo.

Em boa trama, Wesley fez bela jogada individual, tabela com Bernabei e acertou o travessão. Aos 27 minutos, o Internacional, enfim, chegou ao terceiro gol, quando a bola se ofereceu para Borré, que apenas completou para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 3 X 0 CUIABÁ

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 16 de setembro de 2024, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)



Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Gabriel Carvalho (Internacional; Isidro Pitta e Clayson (Cuiabá)

Gols: Alan Patrick, aos 10? do 1ºT, Mercado, aos 40? do 1ºT, e Rafael Borré, aos 27? do 2ºT

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei (Renê); Fernando, Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Patrick e Gabriel Carvalho (Gustavo Prado); Wesley (Wanderson) e Borré (Enner Valencia).



Técnico: Roger Machado.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre (Railan), Marllon (Bruno Alves), Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro,Fernando Sobral e Lucas Fernandes (Filipe Augusto); Jonathan Cafú (Gustavo Sauer), Clayson (Derik Lacerda) e Pitta.



Técnico: Bernardo Franco.