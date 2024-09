Hugo Souza mostra otimismo antes de jogo entre Corinthians e Fortaleza: "Vamos buscar a classificação"

O goleiro Hugo Souza mostrou otimismo antes do jogo entre Corinthians e Fortaleza, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O camisa 1 garantiu que o Timão vai buscar um resultado positivo na Arena Castelão para garantir depois a classificação em Itaquera

"Expectativa é a maior possível. A gente vai buscar a classificação desde o primeiro minuto de jogo, desde o apito inicial. A gente quer chegar nas finais, nas semis. Vamos buscar até o final, buscar um bom resultado lá para trazer para casa e se Deus quiser conseguir a classificação", disse Hugo Souza em entrevista à Corinthians TV.

Apesar da prioridade da equipe ser a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem a chance de vencer sua primeira Copa Sul-Americana. Para seguir vivo na competição, o Timão precisa passar pelo algoz da edição anterior, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda.

Os jogadores do Corinthians encerraram a preparação para o confronto na manhã desta segunda, no CT Joaquim Grava. Existe a possibilidade do técnico Ramón Díaz preservar alguns titulares, priorizando o jogo do próximo sábado, contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão.

A bola rola entre Corinthians e Fortaleza nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). A volta está programada para o dia 24, na Neo Química Arena.