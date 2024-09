Gustavo Gómez supera Luan e se torna o zagueiro do Palmeiras com mais vitórias em Brasileiros

O zagueiro Gustavo Gómez segue fazendo história no Palmeiras. Na tarde do último domingo, o paraguaio foi titular na goleada da equipe sobre o Criciúma, por 5 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, e atingiu mais uma grande marca com a camisa alviverde.

Gómez atuou os 90 minutos e, no momento do apito final do Allianz Parque, se tornou o zagueiro do Palmeiras com mais vitórias em Brasileiros. O defensor conquistou seu triunfo de número 87 e ultrapassou o ex-companheiro Luan, que possui 86.

Tal marca se soma a outras que o paraguaio já acumula pelo Palmeiras. O capitão, por exemplo, é o zagueiro do clube com mais gols marcados na história - já foi às redes 37 vezes. Ele também é o estrangeiro mais vitorioso do time alviverde, com 183 vitórias.

Já no ranking total de mais vitórias, que leva em consideração a soma de todas as competições, Gustavo Gómez aparece em sétimo lugar. Para alcançar o top 5 e ultrapassar Bianco Gambini (que tem 206), o zagueiro paraguaio precisa alcançar mais 24 triunfos.

Além de tudo isso, Gustavo Gómez ainda está entre os cinco zagueiros que mais vezes vestiram a camisa do Verdão. O defensor é atualmente o quinto colocado do ranking, com 315 partidas disputadas. O líder é Valdemar Carabina, com 595 jogos.

Dessa forma, o capitão já está marcado na história do Palmeiras. Até o momento, o jogador ostenta 12 títulos pelo Alviverde: os Brasileiros de 2018, 2022 e 2023; os Paulistas de 2020, 2022, 2023 e 2024; as Libertadores de 2020 e 2021; a Copa do Brasil de 2020; a Recopa Sul-Americana de 2022; e a Supercopa do Brasil, em 2023.

Na atual temporada, os números de Gómez são mais tímidos, mas ele não deixa de ser peça importante para o técnico Abel Ferreira. Ao todo, o zagueiro participou de 35 dos 55 jogos da equipe em 2024, começando todos como titular. Neste período, foram três gols e duas assistências.

Com Gustavo Gómez à disposição, o Palmeiras volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Vasco pela 27ª rodada da Série A. O duelo acontece às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.