'Gabigol já teve zilhões de chances e não produz', detona Rodrigo Mattos

Durante a Live do Flamengo desta segunda (16), o comentarista Rodrigo Mattos opinou que Gabigol não merece mais minutos do que tem recebido no Flamengo.

Na opinião do jornalista, ele não provou que merece continuidade entre os titulares, pois não aproveitou as chances que teve. Mattos ainda disse que a falta de ritmo não pode ser usada como desculpa.

O mais importante não é o Gabigol estar contente, é o Flamengo estar contente com o nível de atuações do Gabigol. E eu acho que nem o Flamengo e nenhum torcedor estão satisfeitos, a não ser que esteja vendo um jogo diferente. E não dá pra botar na conta da falta de ritmo, de minutos. Já teve zilhões de chances, entra e não produz nada, não ganha ritmo nunca. Aí, é sempre essa coisa de dar continuidade. Qual é a atuação mínima que ele deu para indicar que merecia continuidade?

Rodrigo Mattos

Tite é culpado por momento do Flamengo? Debate entre RMP e Mattos esquenta

Os comentaristas Rodrigo Mattos e Renato Maurício Prado discordaram sobre a responsabilidade de Tite na má fase do Flamengo.

'Flamengo só tem um ponta', RMP se desespera com lesão de Luiz Araújo

Para RMP, Luiz Araújo era um dos principais jogadores do Flamengo na temporada. Ele destacou a capacidade do jogador em dar assistências e também o fato de que ele finaliza bastante.

