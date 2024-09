Fortaleza x Corinthians: veja onde assistir ao jogo válido pela ida das quartas de final da Sul-Americana

O Corinthians enfrenta o Fortaleza pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília) nesta terça-feira, na Arena Castelão.

Onde assistir: o duelo terá transmissão do SBT, na TV aberta, e da ESPN, na TV fechada

Como as equipes chegam?

Apesar de viver situação complicada no Campeonato Brasileiro, correndo até mesmo risco de rebaixamento, o Corinthians vem fazendo grande campanha nas copas. Recentemente, o Timão garantiu a classificação às semifinais da Copa do Brasil ao bater o Juventude.

Para chegar nas quartas da Sul-Americana, o Corinthians precisou eliminar o RB Bragantino nas oitavas de final. Enquanto o jogo de ida, no Estádio Santa Cruz, foi 2 a 1 para o Timão, o jogo de volta, na Neo Química Arena, foi 2 a 1 para o Massa Bruta. Nas penalidades, o goleiro Hugo brilhou e o time da capital saiu vencedor.

Já o Fortaleza vem fazendo uma temporada bastante consistente. Apesar da eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, a equipe aparece na terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza precisou superar o Rosario Central, da Argentina. Enquanto o jogo de ida, no Estádio Gigante de Arroyito, terminou empatado em 1 a 1, o duelo de volta, na Arena Castelão, terminou com vitória do Laion por 3 a 1.

Corinthians e Fortaleza se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro há menos de um mês. No dia 25 de agosto, o time cearense recebeu os paulistas na Arena Castelão e venceu por 1 a 0.