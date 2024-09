Fortaleza x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

O Corinthians visita o Fortaleza na Arena Castelão nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Para avançar até essa fase da competição, o Corinthians precisou eliminar o RB Bragantino nas oitavas de final. Enquanto o jogo de ida, no Estádio Santa Cruz, foi 2 a 1 para o Timão, o jogo de volta, na Neo Química Arena, foi 2 a 1 para o Massa Bruta. Nas penalidades, o goleiro Hugo brilhou e o time da capital saiu vencedor.

Apesar da importância da partida, o foco do Corinthians é a disputa do Campeonato Brasileiro. O Timão vem de derrota por 2 a 1 para o Botafogo e se encontra na 18ª posição da liga nacional, com 25 pontos.

Para o jogo contra o Fortaleza, o técnico Ramón Díaz vai contar com o retorno de jogadores importantes, que não estiveram disponíveis para a partida do final de semana por conta de suspensão, como Félix Torres, Cacá, Charles e Yuri Alberto. Por outro lado, a comissão não terá Matheus Bidu (desconforto no músculo posterior da coxa direita) e Raniele (problema no adutor direito).

Segundo o próprio treinador, é improvável que Memphis Depay seja relacionado para a partida, já que o atleta vem de um tempo de inatividade. Já André Carrillo, que estreou contra o Botafogo, deve ser relacionado.

Jogadores que vêm se recuperando de lesões mais graves não ficarão à disposição, como Alex Santana, Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira. Héctor Hernández, recém-contratado, não foi inscrito no torneio e também é baixa.

Já o Fortaleza, nas oitavas de final, precisou superar o Rosario Central, da Argentina. Enquanto o jogo de ida, no Estádio Gigante de Arroyito, terminou empatado em 1 a 1, o duelo de volta, na Arena Castelão, terminou com vitória do Laion por 3 a 1.

No Campeonato Brasileiro, a equipe de Vojvoda vem de um empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, preservando alguns titulares importantes. O Leão do Pici está na 3ª colocação da liga nacional, com 49 pontos.

Para o duelo contra o Timão, o Fortaleza não deve contar com Bruno Pacheco (tendinite no joelho direito), Santos (edema muscular na coxa) e Rossetto (transição física após edema na panturrilha).

Corinthians e Fortaleza se enfrentaram duas vezes neste ano, com um empate (0 a 0) e uma vitória do Leão do Pici (1 a 0). Os times se encararam na semifinal da Copa Sul-Americana de 2023, e a equipe de Vojvoda levou a melhor, com empate em São Paulo (1 a 1) e triunfo na volta (2 a 0).

Quem passar de fase entre Corinthians e Fortaleza encara Athletico-PR ou Racing, da Argentina, na semifinal do torneio continental.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA X CORINTHIANS

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 17 de setembro de 2024, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Dario Herrera (ARG)



Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)



VAR: Mauro Vigliano (ARG)

FORTALEZA: João Ricardo; Britez, Kuscevic, Tómas Cardona e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules, Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Fagner, Charles, José Martínez, Igor Coronado (Rodrigo Garro) e Hugo; Romero e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz